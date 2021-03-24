شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: الوضع الوبائي خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس «إن الوضع الوبائي في الأراضي الفلسطينية لا يزال خطيرا».

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة في تصريحات له إلى أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة، بينهم 58 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح أن نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا بلغت ما بين 16-22 %، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.