فلسطين: الوضع الوبائي خطير

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة في تصريحات له إلى أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة، بينهم 58 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأوضح أن نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا بلغت ما بين 16-22 %، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.
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