شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في أمريكا تتجاوز 30 مليونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 30 مليون حالة الأربعاء وفقاً لإحصاء أجرته «رويترز»، في حين سرعت الولايات عملية التطعيم بخفض القيود المتعلقة بالعمر.

وتسارع السلطات الصحية إلى التطعيم في مواجهة أول زيادة على أساس أسبوعي في حالات الإصابة الجديدة منذ يناير كانون الثاني. وخلافا لنصيحة خبراء الصحة، رفعت ولايات عديدة قيود وضع الكمامات في حين انتشرت سلالات من الفيروس أشد عدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن الحالات تتجه نحو الزيادة في 30 ولاية من بين الولايات الخمسين بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، يأمل مسؤولو الصحة أن تسهم عملية التطعيم في الحد من ارتفاع الوفيات، وقد تسبب الفيروس في حصد أرواح 544 ألف أمريكي منذ بدء الجائحة.

وانضمت نيويورك يوم الاثنين إلى فلوريدا وعدد من الولايات الأخرى التي أتاحت اللقاحات لأشخاص من سن الخمسين فأكثر.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، قلصت ولايات كثيرة منها ألاسكا وأريزونا وتكساس القيود المتعلقة بالعمر للحصول على لقاحات الوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ألاسكا أول ولاية أمريكية توفر اللقاح لكل من يبلغ من العمر 16 عاماً أو أكثر ولديها حالياً أحد أعلى معدلات التطعيم في أمريكا، حيث تلقى 31.5 في المئة من سكانها جرعة واحدة على الأقل، وفقاً لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.