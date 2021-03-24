شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبحث تداعيات إنهاء تفويض «يوناميد» في دارفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-عماد حسن:

بحث اجتماع مشترك بين ولاة دارفور في السودان ومجلس شركاء الفترة الانتقالية، الوضع الأمني في الإقليم وتداعيات إنهاء تفويض «يوناميد»، فيما صدر قرار بإيقاف النظارات والعموديات الجديدة، في حين منح البنك الدولي السودان «390» مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر.

والتأم بالخرطوم اجتماع مشترك بين ولاة ولايات دارفور وأعضاء مجلس الفترة الانتقالية، بحضور أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو قائد ثاني الدعم السريع، وطه عثمان اسحق عضو لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد.

وناقش الاجتماع الذي يأتي في إطار التواصل والتنسيق بين ولاة دارفور، الوضع الأمني في الإقليم وتداعيات إنهاء تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور، وتنفيذ اتفاقية السلام والترتيبات الأمنية، إضافة الى مناقشة تحديات البنية التحتية ومشكلات المياه والكهرباء.

وركز الاجتماع على الوضع الأمني في الإقليم في مناطق الهشاشة الأمنية، ممثلة في الصراعات القبلية، وانتشار السلاح، وعودة التفلت في بعض الطرق بالمحليات بصورة محدودة.

في السياق، عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان اجتماعها الأول برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة.

وأوضح سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، أن الاجتماع وقف على مراحل تنفيذ الاتفاقية، وتم تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة تنفيذ الاتفاق وتشكيل السكرتارية ولجنة أخرى لمعالجة بعض القضايا في المسارات المختلفة.

في جانب آخر، أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، قراراً بإيقاف النظارات والعموديات الجديدة، في كل ولايات السودان لحين صدور قانون الإدارة الأهلية.

وأشار القرار إلى أن هناك بعض الجهات والأجسام تقوم باستخراج وتعيين للنظارات والعموديات من دون الاستناد إلى مرجعية قانونية.

إلى ذلك، منح البنك الدولي السودان «390» مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر.

ويبلغ الدعم في مجمله «820» مليون دولار، ووقع الاتفاقية في المرحلة الثانية، الأربعاء، عن الحكومة الانتقالية وزير المالية، جبريل إبراهيم، وعن البنك الدولي عثمان ديوان المدير القطري للبنك في السودان.

وقال وزير المالية، إن الاتفاقية تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به إلى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي. وكشف أنهم يتطلعون إلى أن تعمّ الفائدة كل الأسر في كل أنحاء الولايات.