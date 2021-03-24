شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق ترسل 75 طناً من الأكسجين إلى لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، عقب لقائه نظيره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد وجه بتأمين 25 طناً من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طناً ستصل على ثلاثة أيام.

وقال الغباش للصحفيين بعد اللقاء، إنه تلقى اتصالاً من حسن يشرح فيه الوضع الصحي للمرضى اللبنانيين المصابين بكوفيد 19. «وطلب إمكانية المساعدة من الحكومة السورية بسبب النقض الحاد هناك». وأضاف الغباش أنه «وبتوجيه من الأسد بتقديم المساعدة الفورية والعاجلة للشعب اللبناني، تم تجهيز 25 طناً من الأكسجين السائل، سيصطحبها معه الوزير حسن». وأشار إلى أن تلك الكمية هي دفعة أولى سيتبعها بشكل يومي تزويد لبنان بكمية مماثلة. وأكد الغباش أن تلك الكميات تقدم للمواطنين اللبنانيين «وبما لا يؤثر في المنظومة الصحية والقطاع الصحي في سوريا». ووجه الوزير اللبناني الشكر للرئيس الأسد على تأمين الأكسجين «لأنه سيسهم في إنقاذ لبنان من كارثة وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين»، وأضاف أن سوريا لم تخذل المرضى في لبنان، رغم الحاجة التي أدت إلى زيادة الطلب على الأكسجين في سوريا. وأشار الوزير اللبناني إلى أن ألف مريض لبناني يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأكد أن الكمية الموجودة من الأكسجين في لبنان «تكفي ليوم فقط».

(وكالات)