شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يعزي هاتفياً محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس.

ودعا سمو ولي عهد عجمان، العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. (وام)