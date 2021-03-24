شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة لكأس دبي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

شهد مضمار ميدان العالمي الأربعاء، قرعة كأس دبي العالمي لسباق الخيول في نسخة اليوبيل الفضي، التي تنطلق السبت المقبل بمضمار ميدان، بمشاركة 117 جواداً من 11 دولة حول العالم، والذي تبلغ جوائز أشواطه التسعة 26.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي» الذي ترعاه طيران الإمارات منذ انطلاق الحدث قبل 26 عاماً.

وحضر مراسم القرعة اللواء خبير محمد عيسى العضب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وممثلو الشركات الرعاية للأشواط التسعة المكونة لحدث أمسية كأس دبي العالمي، وعدد غفير من ممثلي ملاك ومدربي، وفرسان الخيول المشاركة، وحشد كبير من ضيوف الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وعن تفاصيل قرعة شوط ال12 مليون دولار «كأس دبي العالمي 2021»، فيمكن القول إنها جاءت متوازنة للخيول الإماراتية، الممثلة بخمسة خيول في شوط كأس دبي العالمي، منها ممثل جودلفين «جيفتس أوف جولد» الذي جاء في الحارة الأخيرة رقم 14، والذي يتطلع للحفاظ على اللقب الذي تحمله خيول جودلفين في العامين الماضيين، بإشراف مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور، صاحب التسع بطولات لكأس العالم، والساعي إلى تحقيق إنجازٍ فريد على صعيد كأس دبي العالمي، بوصوله إلى اللقب العاشر في تاريخه.

ويحمل آمال جودلفين أيضاً الجواد الأعلى تصنيفاً في القائمة «ميستك جايد» بإشراف المدرب مايكل ستيدام، والذي ابتسمت له القرعة فوقع في الحارة رقم 6، ويدفع الفريق الأزرق الملكي كذلك ب«ماجني كورس» بإشراف المدرب أندريه فابر، وقد وقع في البوابة رقم 12.

ووقع الجواد «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، في البوابة رقم 2، أما الحصان «كابيزانو» المملوك لسلطان علي بإشراف سالم بن غدير فوقع في البوابة رقم 7.

وأسفرت القرعة كاملة عن التالي:

السعودي «جريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بإشراف عبد الله بن مشرف في البوابة رقم 1، «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير في البوابة رقم 2، الياباني «تشوا ويزرد» بإشراف ريوجي أوكوبووايل في البوابة رقم 3، الكندي «تيتل ريدي» بإشراف دالاس ستيورات في البوابة رقم 4، الليبي «ميليتاري لو» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري في البوابة رقم 5، الإماراتي «ميستك جايد» لجودلفين بإشراف مايكل ستيدام في البوابة رقم 6، الإماراتي «كابيزانو» لسلطان علي بإشراف سالم بن غدير فوقع في البوابة رقم 7، الروسي «ذا جريت كوليكشن» لزاور سكريكوف بإشراف دووج واتسون في البوابة رقم 8، الفنزويلي «جيسس تيم» بإشراف خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو في البوابة رقم 9، الأمريكي «سليبي آيز تود» بإشراف المدرب ميغيل أنجيل سيلفا في البوابة رقم 10، البحريني «ساليوت ذا سولجر» لفيكتوريوس بإشراف فوزي ناس في البوابة رقم 11، الإماراتي «ماجني كورس» لجودلفين بإشراف أندريه فابر في البوابة رقم 12، الأوروجوياني «اجست فيسكال» بإشراف انطونيو سنترا في البوابة رقم 13، الإماراتي «جيفتس أوف جولد» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور في البوابة رقم 14.

وكانت مراسم القرعة قد بدأت بتوزيع الخيول على البوابات المتعلقة بأشواط كل من «القوز للسرعة» و«دبي جولدن شاهين» «ودبي تيرف» و «دبي شيما كلاسيك»، قبل أن يتم عمل قرعة الشوط الأقوى في العالم وهو كأس دبي العالمي.