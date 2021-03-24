شكرا لقرائتكم خبر عن صقر: صراع الأمتار الأخيرة يحتاج إلى دهاء كروي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يخوض فريق البطائح 4 مباريات مصيرية في دوري الدرجة الأولى. واعتباراً من الجولة الأخيرة حتى الرابع والعشرين من أبريل/نيسان المقبل، سيعيش البطائح وضعاً مختلفاً وسيخوض تحدياً من أجل كتابة التاريخ وتحقيق طموح الصعود لدوري الخليج العربي.

وتعتبر حظوظ فريق المدرب عبدالله مسفر جيدة، فهو يمتلك 31 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن العروبة الثاني، ونقطتين عن الإمارات المتصدر برصيد 33 نقطة، وقد تبقت للعروبة 5 مباريات، مقابل 4 للبطائح والإمارات.

ويواجه عادل صقر ورفاقه، فرق الذيد ودبا الفجيرة، والعربي والعروبة على الترتيب، وهم مطالبون بالحصول على 12نقطة من مجموع المباريات المتبقية، إلى جانب خسارة العروبة مباراة على الأقل والفوز عليه في الجولة الأخيرة من أجل تأمين الصعود التاريخي لدوري المحترفين.

من جهته، قال عادل صقر مهاجم البطائح إن فريقه يمتلك فرصة في الصعود إلى دوري الخليج العربي، كما هو حال العروبة والإمارات، وأوضح: «قد تكون فرصة الإمارات أكبر وكذلك العروبة بحكم نقاط الأول، وخوض الثاني مباريات أقل، لكن المنافسة مفتوحة. وأعتقد أن فريقنا دافعه أكبر؛ لأنه يرغب في كتابة تاريخ وتحقيق إنجاز لم يتحقق للنادي من قبل، وهذا في حد ذاته سبب كافٍ للقتال والتضحية». وتابع: «المفاجآت واردة وتعثر منافسينا وارد، لكن الأهم هو أن نخدم نحن أنفسنا، ونتجنب التعثر في أي جولة». وذكر أن صراع الأمتار يحتاج إلى خبرة ودهاء كرويين، إلى جانب كيفية التعامل مع الضغوط الكبيرة.

وأبدى تفاؤله بإمكانية صعود البطائح، مبيناً أن فريقه يمتلك كل المقومات من ناحية مهارة اللاعبين وخبرة وقدرات المدرب والحنكة الإدارية، والأجواء الإيجابية والصحية، والثقة وروح الإصرار على تحقيق الهدف، وإمكانات جيدة وفرتها إدارة النادي.

وأشاد صقر بالمدرب مسفر، مبيناً أنه أحدث نقلة كبيرة في الفريق بتركيزه على الجانب النفسي والمعنوي، معتبراً أن البطائح حالياً في أفضل فتراته.