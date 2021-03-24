شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات سهلة لإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحاول مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغايت الاستفادة من المباريات الثلاث الأولى لفريق «الأسود الثلاثة» في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، من أجل تحديد التشكيلة التي سيخوض بها الصيف المقبل نهائيات كأس أوروبا.

وسيقف ساوثغايت على جاهزية فريقه في المباريات الثلاث المقررة، ضد سان مارينو ثم ألبانيا وبولندا ضمن منافسات المجموعة الأوروبية التاسعة لتصفيات مونديال 2022.

ويواجه ساوثغايت ضغط البناء على النتيجة الرائعة التي حققها شبان «الأسود الثلاثة» في مشاركتهم الكبرى الأخيرة حين وصلوا إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، لاسيما في ظل وجود الكثير من اللاعبين المميزين في تصرفه.

ويسعى منتخب ألمانيا إلى نفض غبار خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ومصالحة جماهيره، من خلال الفوز على نظيره الآيسلندي في دويسبرج الخميس، قبل مواجهة رومانيا خارج الديار، ثم لقاء مقدونيا الشمالية بعدها بثلاثة أيام في دويسبرج مجدداً.

وقال مدرب ألمانيا يواكيم لوف: «نريد أن نبدأ العام الذي يشهد إقامة كأس أوروبا بترك بصمة وإسعاد جماهيرنا مجدداً، طموحنا وهدفنا هو تحقيق انطلاقة جيدة من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات».

وستكون الأنظار موجهة اليوم الخميس إلى «العودة الكبيرة» للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب السويد للمرة الأولى منذ العام 2016 أمام جورجيا.

وسيرتدي مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاماً، قميص منتخب السويد للمرة الأولى منذ قرابة خمس سنوات، وهذه المرة سيحمل الرقم 11.

وستكون المواجهة الأولى لإبراهيموفيتش الذي اعتزل دولياً بعد بطولة كأس أوروبا 2016، أمام جورجيا التي يقودها المدرب الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

من جهته، سيكون منتخب إسبانيا حاضراً لمواجهة اليونان في منافسات المجموعة الثانية، معتمداً على صلابة قائده ومدافعه سيرخيو راموس (35 عاماً).

ويملك منتخب «لا روخا» علو كعب في هذه المواجهة، إذ إنها ستكون الحادية عشرة بين المنتخبين، وسبق لإسبانيا أن فازت بسبع مباريات، آخرها 2-1 في كأس أوروبا 2008، في مقابل فوز وحيد لليونانيين.

بلا هزائم

ويخوض منتخب إيطاليا الذي لعب 22 مباراة من دون هزيمة تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني، مواجهة أمام إيرلندا الشمالية.

وانسحب مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مويس كين من تشكيلة المنتخب الإيطالي، وذلك بسبب الإرهاق بحسب ما أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسمح لابن ال21 عاماً الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان سان جيرمان على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنجليزي، بالعودة إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن «كين عانى حالة إرهاق جعلته غير مستعد للمباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضد إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا».