شكرا لقرائتكم خبر عن 93 مليار درهم إنفاق السياحة الوافدة إلى الإمارات 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مؤسسة يورو مونيتور إنترناشيونال أن إنفاق السياحة الوافدة في العالم الذي انهار بنسبة -57% في عام 2020، سينتعش بنسبة 82% في العام 2021.

أما في ما يخص منطقة الشرق الأوسط، فإنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق السياحي الوافد إلى المملكة العربية السعودية إلى 33.5 مليار دولار بحلول عام 2025، ومن المتوقع أيضاً أن يصل الإنفاق السياحي الوافد لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت نفسه إلى 25.3 مليار دولار (93 مليار درهم) خلال نفس العام، وذلك بحسب كارولين بريمنر، مديرة أبحاث السفر والسياحة لدى مؤسسة يورومونيتور إنترناشونال.

وأضافت بريمنر: «في السيناريو الأكثر تشاؤماً لدينا، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو الإنفاق بنسبة 40٪ في عام 2021، ما يؤدي إلى إطالة المدة الزمنية للتعافي والانتعاش والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2024.»

جاء ذلك خلال الإعلان عن استضافة يورو مونيتور إنترناشيونال، ندوة عبر الإنترنت مع سوق السفر العالمي لمناقشة آفاق سوق السفر والسياحة العالمية.

ستقام هذه الندوة عبر الإنترنت اليوم الخميس تحت عنوان «آخر مستجدات صناعة السفر مع يورومونيتور 2021»، وسيدير هذه الندوة كارولين بريمنر، مديرة أبحاث السفر والسياحة لدى مؤسسة يورومونيتور إنترناشونال.

صوت المستهلك العالمي

وستقدم بريمنر خلال الندوة نتائج نموذج توقعات السفر الصادر عن مؤسسة يورومونيتور إنترناشونال، والذي يتوقع بأن الإنفاق العالمي على السياحة الوافدة سوف يتعافى بحلول عام 2022 على أقرب تقدير طالما أن القيام بأخذ اللقاح أو إجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن «كوفيد-19» يسمحان من استئناف السفر بأمان، كما ستناقش بريمنر استطلاع صوت المستهلك العالمي الأخير الذي أجرته مؤسسة يورومونيتور إنترناشونال، والذي وجد أن 65% من المستهلكين لا يزالوا قلقين بشأن تغير المناخ. وأردفت بريمنر: «يهتم المستهلكون بشكل متزايد بالتأثير الإيجابي على البيئة من خلال الإجراءات اليومية، كما تُظهر كلاً من فرنسا وألمانيا مستويات عالية من الاهتمام بالسفر المستدام».

سوق السفر العالمي

وقال كلود بلان مدير محفظة معرض سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي في لندن: إن محفظة سوق السفر العالمي كانت في طليعة تشكيل إحياء صناعة السفر وتعد هذه الندوة التي تقيمها مؤسسة يورومونيتور عبر الإنترنت هي أحدث منتدى لنا عبر الإنترنت للمختصين والمهنيين من أجل الاطلاع على آخر وأحدث الأبحاث العالمية ومعرفة كيفية الاستفادة من الطلب الكبير المكبوت من المستهلكين.

وأضاف بلان: «لقد عملنا مع الحكومات والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم لإنشاء صناعة سفر وسياحة أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة». واختتم: «إضافة إلى بروتوكولات ما بعد مرحلة كوفيد-19، فإنه يتعين على شركات السفر التعامل مع التحديات البيئية والتكنولوجية والسياسية، لذا ستكون ندوة يورومونيتور عبر الإنترنت هذه حدثاً أساسيًا لزملائنا في هذا القطاع حيث ستنقلنا جميعًا في خارطة الطريق نحو التعافي والانتعاش».