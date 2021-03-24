شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة برفقة أحد أخطر الحيوانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت امرأة تزور جزيرة بالي الإندونيسية في عطلة مقطع فيديو عن اللحظة التي حملت فيها أخطبوطاً أزرق في يديها، غير مدركة تماماً أنه قد يقتلها في دقائق وأنه أحد أخطر الحيوانات في العالم.

وشاركت المرأة على «تيك توك» مقطع فيديو وهي تحمل أخطبوطاً أثناء رحلة إلى بالي، ومن خلال مشاركة المعلومات التي عثرت عليها على الإنترنت، تقول: «الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء، رغم صغر حجمه، يحمل سماً كافياً لقتل 26 شخصاً في غضون دقائق».

وأشارت إلى أن عضة الأخطبوط غير مؤلمة في كثير من الأحيان وأن الضحايا الذين تعرضوا للتسمم يبدأ عليهم الاكتئاب وضيق التنفس، وأن السم يمنع الإشارات العصبية في جميع أنحاء الجسم، ما يتسبب في تنميل العضلات وفقاً لمنظمة «أوشن كونسرفنسي».

وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان وفقدان الحواس والمهارات الحركية، وشللاً في العضلات التي يحتاجها الإنسان للتنفس قبل أن ينتهي بهم إلى الموت.