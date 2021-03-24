ميركل تدعو إلى اجتماع أزمة جديد حول كورونا

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برلين : دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اجتماع أزمة جديد حول وباء كوفيد-19 الأربعاء مع 16 ولاية ومنطقة ألمانية بعد يومين من لقاء لكبار المسؤولين واجه انتقادات من جميع الأطراف، حسبما أعلن رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ.

وقال أرمين لاشيت في خطاب إن "المستشارة دعت الوزراء-الرؤساء (في الولايات) مرة أخرى اليوم في الساعة 11,00 (...) وأعتقد أننا سنتحدث بشكل حاسم جدا عما حدث قبل يومين"، في إشارة الى الاجتماع الذي عقد مساء الإثنين.

و أفضى هذا الاجتماع إلى إجراءات واجهت انتقادات من كل الأطراف، بينها إغلاق كل المحلات التجارية ودعوة إلى عدم استقبال مؤمنين في الكنائس طوال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح.