إدخال سيلفيو برلوسكوني إلى المستشفى مجددا

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روما : نقل الملياردير ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني (84 عاما) إلى المستشفى منذ الاثنين كما أعلن محاميه فيما تجري جلسة استماع في إطار محاكمته بتهمة تقديم الأموال والهدايا لفتيات كن يحضرن سهراته في مقابل صمتهن.

ونقلت وكالة الأنباء افيطالية (أنسا) عن محاميه فيديريكو تشيكوني قوله أمام محكمة ميلانو "دخل برلوسكوني المستشفى منذ صباح الاثنين لأسباب صحية" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأكد مسؤول في حزبه "إيطاليا إلى الأمام" (فورتسا إيطاليا) المعلومات لوكالة فرانس برس. وذكر الفحوص الطبية المقررة مضيفا أن حالته الصحية "لا تثير أي قلق".

وكان سيلفيو برلوسكوني قد أدخل المستشفى في سبتمبر بعد معاناته عدوى رئوية إثر إصابته بكوفيد-19، كما أدخل في يناير لأيام إلى مركز القلب والصدر في موناكو حيث عولج من مشكلة عدم انتظام ضربات القلب.

ولم يطلب محامو الدفاع عن برلوسكوني الأربعاء تأجيل المحاكمة التي يطلق عليها "روبي تير" وهي جزء من فضيحة "روبيغيت" وأمسيات "بونغا بونغا" الشهيرة التي نظمها رئيس الوزراء الأسبق مع فتيات في فيلا فاخرة قرب ميلانو (شمال).