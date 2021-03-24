"التعليم" توجه بتدريب الكوادر التعليمية على السلوكيات المهنية في ظل جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا اليوم، مع مديري إدارات التدريب من جميع محافظات الجمهورية بديوان عام الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين على ضرورة تدريب مديري المدارس والموجهين على تفعيل مجتمعات الممارسة في ظل جائحة كورونا، التي أدت إلى تغيير السلوكيات المهنية المتعارف عليها لدى الكوادر التعليمية، ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي ظرف قد يطرأ في ظل استمرار جائحة كورونا.

وطالب نائب الوزير مديري التدريب بوضع خطة تدريبية لمديري المدارس الابتدائية ضمن ثلاثة محاور، وهي: إدارة البيئة المدرسية في ظل جائحة كورونا، والتنمية المهنية المستدامة، بالإضافة إلى التقييم بما يتناسب مع الوضع الحالي وتغيير أساليب التقييم.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض من السلوكيات المهنية الخاصة بمديري المدارس اللازمة في ظل هذه الظروف، والممارسات المطلوبة لتفعيل مجتمعات التعلم داخل المدرسة.