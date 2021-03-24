الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية تستحدث نوادٍ علمية لتحفيز البحث والابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور ساتوشي جوتو نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للبحوث، إن الجامعة تحرص على دعم وتحفيز البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أنه تم استحداث فكرة إنشاء نوادي علمية أطلق على إحداها اسم (نادي المليونيرات)، وهو النادي الذي يشترط في عضويته أن يتمكن عضو هيئة التدريس بالجامعة من الحصول على مشروعات تنافسية بحثية وتطبيقية بتمويل خارجي سواء من جهات التمويل المصرية أو الدولية أو الصناعية بقيمة مليون جنيه، على الأقل.

وأكد جوتو، على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في دعم الصناعة وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محسن غالي مساعد نائب رئيس الجامعة للبحوث، أن هذه الفكرة المبتكرة أدت إلى زيادة النشاط البحثي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية - اليابانية، حيث يتاح للعضو المنتسب لنادي المليونيرات العلمي بالجامعة الحصول على مكافأة تشجيعية مالية وحفاوة أدبية وتكريمه من قبل مجلس الجامعة، بعد قيامه بعرض محاضرة عامة عن أهمية المشروع البحثي الذي نجح في الفوز به، مشيرا إلى أن نادي المليونيرات بالجامعة حوالي 20 عضو هيئة تدريس بالجامعة.

وأضاف: أن الجامعة قررت استحداث نادي آخر للمخترعين، حيث يشترط الانضمام إلى هذا النادي، الحصول على براءة اختراع واحدة للعضو "العادي"، أما إذا حصل العضو على 10 براءات اختراع فإنه يحصل على العضوية "الفضية"، في حين يحصل العضو على لقب عضو "ذهبي" إذا ما استطاع الحصول على 20 براءة اختراع.​