اليونان تسجل 3062 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الأربعاء، 3 آلاف و62 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان والتي أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 245 ألفا و405 حالات إصابة في حين ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 إلى 7 آلاف و649 حالة وفاة.



وأشارت إلى أن عدد مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة حاليا يبلغ 699 مريضا، دون تغيير عن يوم أمس.



وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات

بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ

للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



tags ذات صلة

الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 23 وفاة و2032 إصابة جديدة بكورونا