بسبب إجراءات كورونا.. النرويج تلغي السفر في عيد الفصح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج اليوم الأربعاء، إنها ستلغي خطط السفر إلى مسقط رأسها في مدينة بيرجن خلال عيد الفصح بعد فرض قيود جديدة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "داجبلادت" عن سولبرج القول: "اعتزم البقاء في أوسلو"، مشيرة إلى أن منزلها والحديقة في بيرجن بحاجة إلى عناية.

وذكرت سولبرج أنها اتخذت قرارها مطلع الأسبوع.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء قبل يوم من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ لمكافحة الوباء، والتي تشمل فرض حظر على مستوى البلاد على بيع المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم، ومن المتوقع أن يستمر الحظر حتى 12 أبريل.

ودعا الحكومة المواطنين إلى الحد من اللقاءات الاجتماعية، واقتصاد المقابلات على شخصين،

على الأكثر، من الأسر الأخرى.

كما سيتم إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، والمتنزهات الترفيهية، وستقتصر التدريبات الرياضية في الأماكن المغلقة على الرياضيين المحترفين.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين

تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان .



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