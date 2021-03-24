إفريقيا تسجل 4 ملايين و150 ألف إصابة و110 آلاف وفاة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و150 ألف إصابة مؤكدة و110 آلاف و500 وفاة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وتعافي 3 ملايين و700 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الأفريقية" في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد

من أعباء الأمراض على القارة.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



tags ذات صلة

حمدان بن محمد: ودع الوطن فارسًا ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة