القيادة تعزي الإمارات في وفاة حمدان آل مكتوم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.