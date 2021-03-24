مقتل 27 من داعش في الموصل

وقال في بيان صحفي، إن قوات مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي، نفذت منذ التاسع من الشهر الجاري عملية «الأسد المُتاهب» في سلسلة جبال مخمور، جنوب شرقي مدينة الموصل، استهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية.
وأشار إلى الاستعانة بقناصين من جهاز مكافحة الإرهاب، للتصدي للتنظيم في مداخل ومخارج الكهوف، والأوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور، والتي لايمكن الوصول إليها بالعجلات العسكرية.
وذكر أن طيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي، نفذ 312 ضربة جوية، كان لها دور مهم في تدمير 120كهفا وموقعا، تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم.
وأوضح أن عملية الأسد المُتأهب استمرت 14 يومًا، تم خلالها قتل 27 إرهابيا من عصابات داعـش، وتم رصد قتلهم بشكل مباشر، فيما لم تتسن معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة.
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