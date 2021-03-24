اغتيال الضابط الليبي محمود الورفلي

ابوظبي - سيف اليزيد - اغتيل المقدم الليبي محمود الورفلي، القائد في الجيش الوطني الليبي، بالرصاص في مدينة بنغازي شرق ليبيا اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام ليبية أن العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة أكد صحة نبأ الاغتيال.

وجاء في صفحة الزوي، على موقع «فيسبوك»: «نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي أحد رموز القوات الخاصة».

وقال المصدر، طالبا عدم الإفصاح عن هويته "قتل الورفلي مع ابن عمه أيمن، بعدما أمطره مسلحون مجهولون بوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية وسط بنغازي".

وأوضح المصدر أنهما "وصلا مفارقين للحياة إلى مركز بنغازي الطبي".