الكوكب يقدم طاقمه الجديد ويستعرض حصيلة الأشهر الماضية من التسيير والآفاق المستقبلية

جدة - عبدالحي حسين - نشرت إدارة الكوكب المراكشي لكرة القدم، بلاغا بصفحة الفريق الرسمية “فايسبوك” تنهي فيه إلى علم وسائل الإعلام المحلية والوطنية، أنه سيتم عقد ندوة صحفية تقديمية للمدرب الجديد للفريق الأول هشام الدميعي وأعضاء طاقمه التقني، يوم الخميس 25 مارس الجاري ، بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمراكش، انطلاقا من الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة.

وفي السياق ذاته، نشرت الإدارة بلاغا آخرا، تنهي فيه إلى علم وسائل الإعلام المحلية والوطنية، أنه سيتم عقد ندوة صحفية لتقييم حصيلة الأشهر الماضية من التسيير والآفاق المستقبلية، بحضور رضوان حنيش رئيس المكتب المديري، وخالد تمام النائب الأول المكلف بالتواصل، وكمال ماشيشي أمين المال، يوم الخميس 25 مارس الجاري ، بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمراكش، انطلاقا من الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة.

جدير بالذكر، أن الكوكب أنهى مرحلة الذهاب في المركز 14 برصيد 13 نقطة، من انتصارين، وسبعة تعادلات، وست هزائم.