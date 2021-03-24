المنتخب الغيني يضمن تأهله لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على مالي

جدة - عبدالحي حسين -

ضمن منتخب غينيا لكرة القدم، تأهله رسميا لكأس أمم إفريقيا الكاميرون، بعد تغلبه على مالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما باستاد 18 شتنبر، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل اللاعب سايدوبا سوماه الهدف الوحيد في المباراة، مانحا لمنتخبه غينيا ثلاث نقاط ثمينة، ضمن بها تأهله للنهائيات.

ورفع غينيا رصيده ل11 نقطة في الرتبة الثانية، متأخرا بنقطتين عن المتصدر مالي، الذي ضمن هو الآخر تأهله، فيما يحتل ناميبيا المركز الثالث بست نقاط، بعد الفوز بالورق على تشاد بثلاثية، نتيجة إبعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمنتخب التشادي من إكمال التصفيات.