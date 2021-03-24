التوزيع الجغرافي للإصابات الـ439 بكورونا.. 74٪؜ منها في جهة الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ439 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 324 حالة جديدة، منها 257 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 20 حالة، منها 11 حالة بطنجة أصيلة.

أما بجهة مراكش آسفي، فسجلت أيضا 20 حالة، منها 8 بمراكش.

ثم 19 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و17 بجهة الشرق، وسجلت 14 حالة بجهة سوس ماسة، ثم 9 ببني ملال خنيفرة، وخمس حالات بالعيون الساقية الحمراء، ونفس العدد بالداخلة وادي الذهب، ثم 3 حالات بجهة فاس مكناس، ونفس العدد بجهة درعة تافلالت.

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