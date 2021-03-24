شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحذر «الأوروبي» من حظر تصدير اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشأن إجراءاته لفرض حظر على صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون اليوم: "لا أعتقد أن الحظر المفروض على اللقاحات، أو مكونات اللقاحات أمر معقول، أعتقد أن الضرر طويل الأمد الناجم عن عمليات الحظر يمكن أن يكون جسيما للغاية".

وأضاف: "أود أن أوضح بهدوء لأي شخص يفكر في فرض حظر أو قطع سلاسل الإمداد أن الشركات قد تنظر في مثل هذه الإجراءات وتتوصل إلى استنتاجات بشأن ما إذا كان من المعقول ضخ استثمارات مستقبلية في الدول التي تفرض حظرا تعسفيا".