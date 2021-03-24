شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مستعدون لدعم السلطة التنفيذية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على استعداد لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة لتنفيذ الأولويات التي حددها رئيس الوزراء الليبي التي تشمل إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها السيادية ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح وإعادة الدمج وتقديم الخدمات الأساسية لليبيين على أساس نظام غير مركزي والتصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على حقوق الإنسان والعدالة.

وأفاد كوبيش في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي اليوم، أن الإجراءات التي تبعت تسليم السلطة وتقسيم المناصب حسب خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي السياسي، تعد تعبيراً عن الإرادة السياسية المتطلعة إلى الوحدة بعد سنوات من الصراع.

وشدد على أن الليبيين بجميع فئاتهم وأطيافهم السياسية يطالبون بشدة بمغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، مفيداً أنه بينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، هناك تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة في وسط ليبيا، ومؤكداً أهمية مواصلة دعم السلطات لمواجهة هذا التهديد المستمر، والعمل ضد الإرهاب الدولي ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي ابتليت بها البلاد.