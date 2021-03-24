شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإصابات بين الطلاب.. السودان: الوضع الوبائي «معقد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا بين طلاب المدارس والمعلمين، وقالت، إن الوضع معقد ونقص في الأوكسجين والطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأكد وزير الصحة الاتحادية الدكتور عمر النجيب، أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق وتزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس.

وأضاف أن الوضع يزداد تعقيدا حول وضع المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى النقص الحاد في الطاقة الاستعاببة ومشكلة توفير الأكسجين والأدوية.