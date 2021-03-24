شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاعلام اليمني: تباكي قيادات مليشيا الحوثي" مزايدة سياسية وإعلامية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المليشيا تتحمل كامل المسئولية عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن

قال وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني أن تباكي قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الملف الإنساني في اليمن، مزايدة سياسية وإعلامية ومحاولة بائسة لتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتقويض جهود المملكة والدول الشقيقة والصديقة لحل الازمة بطريقة سلمية، واطالة عمر الانقلاب الذي يدفع ثمنه ملايين اليمنيين

وأشار وزير الاعلام اليمني إلى أن مليشيا الحوثي تتحمل كامل المسئولية عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن على خلفية الانقلاب والحرب التي فجرتها، وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ووقف مرتبات الموظفين، وانهيار الاقتصاد الوطني والخدمات العامة، وشلل القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي قصفت المنازل والأحياء السكنية في مختلف المدن اليمنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات، وفرضت حصار غاشم منذ 6 اعوام على محافظة ومدينة تعز التي تشكل أكبر تجمع سكاني، وعرقلت عمل المنظمات الإنسانية والاغاثية، ونهبت الغذاء من أفواه الجوعى

كما أنه فجرت المنشآت العامة ومنازل مناهضيها، واختطفت الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والصحفيين من منازلهم وزجت بهم في معتقلاتها ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأقامت سجون خاصة بالنساء واعتدت عليهن، وجندت الأطفال والمهاجرين، وزرعت الألغام بشكل عشوائي