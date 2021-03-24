"حراك 24".. شباب ليبيا يستعد للانتخابات بحملة شعبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عدد من النشطاء والحقوقيين الليبيين، الأربعاء، إطلاق حراك شعبي يوم 24 من كل شهر، استعدادا للانتخابات العامة في البلاد.

وقال النشطاء في بيان حصلت " الخليج 365" على نسخة منه إن الحملة الشعبية أو الحراك "لا يرتبط بأي تيارات أو أيدولوجيات أو أشخاص، بل هو حراك مدني وسلمي في ربوع ليبيا، ويقوده شباب ليبيا المؤمنون بالسلام والمدافعون عن المسار الديمقراطي".

كما أعلن النشطاء "الرفض التام لمحاولات تعطيل الخطة التمهيدية الشاملة باختلاق الذرائع وفي مقدمتها محاولة إقحام الاستفتاء على الدستور في الاستحقاق الانتخابي".

وحث البيان المفوضية العليا للانتخابات على "إعادة تسجيل الناخبين وفق آلية جديدة تعتمد البطاقة التعريفية كإجراء مكمل"، داعيا إلى تخفيض عدد محطات الاقتراع الأفقية.

وأكد النشطاء "عدم تنازلهم عن حقهم الطبيعي في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها"، وفق البيان.

ومن المقرر أن ينظم الحراك الجديد اجتماعات دورية في يوم ـ24 من كل شهر، للتذكير بموعد الانتخابات، والتأكيد على ضرورة إجرائها وفق الموعد المعلن، وفق البيان.

ولم يذكر البيان طبيعة هذه الاجتماعات وأماكن عقدها، والمشاركين فيها، وهل ينظمها في كل المدن الليبية أم لا.

والإثنين الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأعضاء المجلس، التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.