اغتيال قائد عسكري بارز في بنغازي الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني في مدينة بنغازي الليبية إن القائد العسكري محمود الورفلي قتل بعد استهداف سيارته بالرصاص أثناء توجهه إلى منزله.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم نصب كمين مسلح للورفلي وشقيقه وتعرضا لوابل من الرصاص قرب جامعة الطب البشري، في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وأضاف المصدر أنه "تم إصابة الورفلي بإصابات خطيرة ما أودى بحياته".

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة انتقلت لموقع الحادث حيث تم نقل الورفلي إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل تقديم الإسعافات الأولية.





وفور وقوع الحادث فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا أمام مستشفى 1200 التي استقبلت جثمان الورفلي، كما فتحت التحقيق في ملابسات الحادث.

والورفلي ومحمود مصطفى بوسيف الورفلي المولود عام 1978، قيادي بارز في "قوات الصاعقة" التي حاربت تنظيما "داعش" و"أنصار الشريعة" الإرهابيان.

ودفعت حكومة فايز السراج السابقة 2017 لتحريك مذكرة لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الورفلي بتهمة القيام بإعدام عدد من العناصر الإرهابية في مدينة بنغازي..





وخضع الورفلي للتحقيق أمام المدعي العام العسكري بالجيش الليبي منذ توقيفه أغسطس/ آب 2017 وفقا للقانون العسكري الليبي.

وظهر الورفلي الذي ينال شعبية كبيرة في الأوساط الليبية مؤخرا بمدينة بنغازي وهو يقدم مساعدات مالية لأسر الشهداء والجرحي من العمليات الإرهابية.

ورغم انتصار الشرق الليبي على الإرهاب والقضاء على تواجده العلني داخل المدن، إلا أن الورفلي ظهر مؤخرا في مقاطع مصورة يهدد من أسماهم بدواعش المال العام بالانتقام منهم.

وانتشرت مؤخرا عدة منشورات من قبل قيادات بالجماعات المتطرفة تؤكد أن الورفلي سيتم اغتياله والقضاء عليه.



