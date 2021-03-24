اليونان تندد بـ"العدوان" التركي عشية قمة أوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بـ"العدوان" التركي المتواصل، عشية قمة للاتحاد الأوروبي سيناقش خلالها العلاقات مع أنقرة

واعتبر ميتسوتاكيس بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في أثينا، أن "العدوان التركي ضد جمهورية قبرص متواصل، ما يتسبب بتقويض عملية تكامل أنقرة مع أوروبا وإحياء المحادثات بشأن مشكلة قبرص".



ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء الـ27 أثناء القمة التي تبدأ الخميس، مواضيع عدة من بينها العلاقات مع أنقرة.

ورأى الاتحاد مؤشراً مشجعاً في استئناف المفاوضات بين تركيا واليونان بشأن خلافهما عند حدودهما البحرية، وفي مشروع استئناف مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة في مسألة انقسام قبرص.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الحفاظ على "خفض التصعيد الذي طال أمده" مع اليونان.

وأُجريت في الأسابيع الأخيرة، جولتان من المفاوضات بين خبراء يونانيين وأتراك، بعد بلوغ التوتر ذروته حول شرق المتوسط.

وتجاهلت تركيا تحذيرات الاتحاد الأوروبي؛ وأجرت في الأشهر الأخيرة، عدة مهمّات استكشافية عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في مياه تعتبر اليونان أنها خاضعة لسيادتها، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.