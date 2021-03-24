شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان وولي عهده يعزيان في وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ



وقال الملك سلمان في برقية العزاء : " علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدم الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء في وفاة فقيد الإمارات الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله- .