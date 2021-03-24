السودان يقرر تشكيل لجنة جديدة لإعادة ترتيب تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت السودان، الأربعاء، تشكيل لجنة جديدة لإعادة ترتيب تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا قبل أشهر.



وشكلت اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام في السودان، الأربعاء، لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل السكرتارية ولجنة أخرى لمعالجة بعض القضايا في المسارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، الأربعاء، بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس اللجنة، محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وقال سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام، خلال تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش مراحل تنفيذ اتفاقية السلام.

وقرر الاجتماع تكوين لجنة لإعادة ترتيب تنفيذ اتفاق السلام، وتشكيل السكرتارية ولجنة أخري لمعالجة بعض القضايا في المسارات المختلفة، وفق المصدر ذاته.

الدبيلو قال إن "اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، مهمة، باعتبارها تمثل الجسم التنفيذي لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ومعالجة التحديات التي تواجهها".

وتابع أن "انعقاد اجتماع اللجنة اليوم بكامل عضويتها يؤكد جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ اتفاق جوبا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف الجبهة الثورية المسلح وحركات التمرد في دارفور "غرب" اتفاق سلام في جوبا، أنهى سنوات من الصراع الدامي.

وشاركت أطراف عملية السلام في الحكومة الجديدة التي تكونت مؤخرا كما نص الاتفاق، لكن لا تزال ملفات مثل الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات الأساسية وجمع السلاح لم تحسم بعد.