شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إثيوبية: أريتريا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بتيغراي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، اليوم (الأربعاء)، القوات الأريترية بقتل أكثر من 100 مدني في مذبحة بإقليم تيغراي في نوفمبر الماضي، مؤكدة أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقالت اللجنة إنّ المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق الأولي تؤكد أنّ خلال يومي 28 و29 نوفمبر تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 على أيدي جنود أريتريين. وأضافت أن هذه الجرائم ضد الإنسانية تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في تيغراي.

ويأتي التقرير الأخير غداة إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بوجود قوات من أريتريا المجاورة في منطقة تيغراي، لافتا إلى احتمال تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين.

وتحدثت اللجنة لعشرات من شهود العيان الذين أفادوا بأنّ القوات الأريترية أطلقت الرصاص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم، مؤكدبن أن الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى أن حيوانات مزقت أوصال بعضها.