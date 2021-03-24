شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 57 من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت السلطات النيجيرية اليوم (الأربعاء)، مقتل 57 من عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، في عمليات عسكرية شنها الجيش شمال شرق البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الجيش نفذ عمليات ضد «بوكو حرام» في منطقتي «دامبوا»، و«جوزا» بمحافظة بورنو، شمال شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 57 من عناصر الجماعة الإرهابية، فضلا عن إصابة عدد كبير آخر.

ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها «بوكو حرام» عن مقتل أكثر من 20 ألفًا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.