شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية بوروندية تشدد على اتفاق ملزم في سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”:

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس بوروندي، الذي يزور مصر، الأربعاء، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتعاون في مجالات الإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.

وكان الرئيسان المصري والبوروندي، قد عقدا جلستي، مباحثات، منفردة وموسعة بين وفدي البلدين، بقصر الاتحادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين، خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، حيث أكد السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري، باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً، أكد فيه السيسي أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، وتم تأكيد جعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.