شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعقد أولى اجتماعها في طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، اجتماعه الأول لعام 2021 في طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسي الكوني، بينما شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، على التزام الأمم المتحدة باستقرار البلاد، مؤكداً أهمية الالتزام بما اتفق عليه خلال الحوار الليبي لجهة إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الجديدة في البلاد.

واعتبر المنفي، في كلمة له في الاجتماع الحكومي، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية، مؤكداً ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي. ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فإن مشاركة الرئاسي في هذا الاجتماع تهدف إلى دعم عمل الحكومة ومساندتها في المهام المنوطة بها.

من جانب آخر، دعا المبعوث الأممي يان كوبيش، في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن كمبعوث إلى ليبيا، إلى ضرورة إنشاء إطار قانوني واضح من أجل إجراء الانتخابات، وتنفيذ استفتاء دستوري. ولفت إلى وجود دعم واسع لإجراء انتخابات تشريعية ليبية ضمن المهل المحددة والمتفق عليها سابقاً. وأكد كوبيش الاستعداد الدولي لدعم أولويات الحكومة الليبية الجديدة وفي مقدمتها توحيد البلاد ومؤسساتها، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، مشيدا بدور مصر والمغرب وتونس في دفع العملية السياسية بليبيا وتسهيل جمع فرقائها. أما في ما يتعلق بملف المرتزقة، فشدد على وجوب خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أعرب في تقرير سلّمه لمجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء «تقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا».

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عزمه زيارة ليبيا مطلع أبريل المقبل، وستكون هذه أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي. وصرح دراجي بذلك، أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماته الأوروبية. وأضاف: «السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية هي دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بهدف إجراء انتخابات في مطلع ديسمبر». وتابع: «أنا نفسي سأزور ليبيا، أعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من أبريل».