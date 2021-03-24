شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تعتزم إغلاق مخيمين يضمان 400 ألف لاجئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كينيا الأربعاء، عزمها إغلاق مخيمين للاجئين بشكل نهائي يضمان أكثر من 400 ألف شخص، مؤكدة أن لا مجال للتفاوض حول مصيرهما.

طلبت وزارة الداخلية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضع خطة خلال 14 يوماً لإغلاق مخيمي كاكوما وداداب اللذين افتتحا على التوالي قبل 29 و 30 عاماً.

يعيش حوالي 190 ألف شخص معظمهم قدموا من جنوب السودان في مخيم كاكوما الواقع في أقصى شمال غربي كينيا. ويستضيف مخيم داداب، الواقع في الشمال الشرقي بالقرب من الصومال، نحو 250 ألف لاجئ معظمهم من الصوماليين الذين فروا من بلادهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991.

وهددت كينيا في السنوات الأخيرة عدة مرات بإغلاق داداب الذي تعتبره خطراً على أمنها ومكاناً لتجنيد مقاتلي حركة الشباب الإسلامية الصومالية.

لم يتم الإعلان عن موعد هذا الإغلاق. لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشرف على المخيمين ذكرت أن السلطات الكينية أبلغتها بنيتها إغلاق المخيمين خلال وقت قصير.

وقالت المفوضية في بيان الأربعاء : هذا القرار ستكون له عواقب على حماية اللاجئين في كينيا، لا سيما في السياق الحالي لجائحة كوفيد-19. سنواصل حوارنا مع السلطات الكينية حول هذه القضية. نحث حكومة كينيا التأكد من أن أي قرار يسمح بإيجاد حلول مناسبة وممكنة وأن أولئك الذين لا يزالون بحاجة إلى الحماية يستطيعون الحصول عليها.

غير أن وزير الداخلية فريد ماتيانجي قال إنه لا مجال لمزيد من المفاوضات بشأن هذه المسألة، وفق ما نقل عنه بيان نُشر على تويتر الوزارة.

وكشف مصدر في الوزارة فضل عدم الكشف عن هويته أن الوزير أمهل المفوضية أسبوعين لوضع خطة دقيقة لإغلاق مخيمي كاكوما وداداب للاجئين.