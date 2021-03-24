شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحذر من تبعات الحواجز التعسفية لتصدير اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، من أن الحواجز التعسفية في وجه لقاحات فيروس كورونا قد تؤثر في الاستثمار، إثر تشديد الاتحاد الأوروبي آليته لمراقبة تصدير اللقاحات التي تنتج في دوله.

وقال أمام لجنة التنسيق في البرلمان التي تجمع رؤساء مختلف اللجان: أود أن أوضح بلطف لأي شخص يفكر في فرض حواجز أو تعطيل سلاسل التوريد، أن الشركات قد تنظر في مثل هذه الإجراءات وتتوصل إلى استنتاجات حول ما إذا كان من المعقول القيام باستثمارات مستقبلية في البلدان التي يتم فيها فرض حواجز تعسفية.