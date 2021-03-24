شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة والعراق يعقدان حواراً استراتيجياً في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - ”الخليج 365”، وكالات:

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية ونظيرتها العراقية ستعقدان حواراً استراتيجياً في إبريل/ نيسان المقبل، في وقت أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، انخفاض نسبة التسلل والتهريب عبر حدود البلاد مع سوريا، مشيراً إلى أن قيادة العمليات المشتركة تشدد إجراءاتها الأمنية هناك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان «ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ». وأوضحت أن «الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، حتى لا يعيد تنظيم «داعش» (الإرهابي) تجميع صفوفه».

من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم التحقيق الدولي بجرائم «داعش» الإرهابية. وجاء في بيان صحفي لمجلس القضاء الأعلى، أن «الجانبين بحثا التعاون القضائي بين البلدين في ما يخص تبادل تسليم المطلوبين للقضاء». وأضاف: «كما بحثا دعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات «داعش» الإرهابية».

على صعيد آخر، قال مصدر أمني عراقي إن «نسبة التهريب من سوريا إلى العراق، وبالعكس، انخفضت بأكثر من 50%، وكذلك انخفضت عمليات تسلل عناصر تنظيم «داعش». وأضاف، أن «الإجراءات التي اتخذتها قيادة العمليات المشتركة بوضع الكاميرات الحرارية، وكذلك حفر الخنادق وتأمين الحدود أكثر، أسهمت في انخفاض نسبة التسلل والتهريب». وكانت الحدود العراقية السورية تعاني من فراغات كبيرة، استغلها تنظيم «داعش» خلال السنوات الماضية في نقل عناصره من سوريا إلى العراق، وبالعكس، كما استخدمت هذه الثغرات كثيراً في عمليات التهريب.

إلى ذلك، لخص المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، نتائج عملية «الأسد المتأهب» في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل، بمحافظة نينوى، بأنها أسفرت عن مقتل 27 إرهابياً، وتدمير 120 كهفاً، وشارك فيها جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من طيران الجيش وطائرات التحالف الدولي، و«بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ التاسع من الشهر الحالي انطلقت عملية «الأسد المُتأهب» في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات «داعش» الإرهابية».