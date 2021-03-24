شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: سقف تصريف أعمال الحكومة اللبنانية يحدده البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”:

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، أن تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية، لافتاً إلى أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة الذي يحدده البرلمان، فيما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة بالتزامن مع متابعة المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته واستجواب العديد من المتهمين.

أولوية التشكيل

وأصدر دياب بياناً أمس، قال فيه: «بكل أسف، بعد مرور زهاء ثمانية أشهر على استقالة حكومتي، لم تنجح الجهود بتشكيل حكومة جديدة تستكمل ورشة الإصلاحات التي بدأتها حكومتنا، بهدف وضع لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي»، معتبراً أن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، ما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثاً عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة. وبدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال. ورأى دياب أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة. وإن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصراً هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقاً.

أزمة حكم

وفي هذا السياق، ترى مصادر مواكبة أن لا حكومة في لبنان حتى إشعار آخر بانتظار نجاح المبادرات في أحدث خرق في جدار الأزمة وسط تخوف من تمادي الانهيار المالي وارتفاع إضافي للدولار الأمريكي وحدوث فوضى واضطرابات أمنية لاسيما أن الهوة اتسعت بين عون والحريري، والجمود الحكومي سيتمر طويلاً كما تدل كل المؤشرات ما يؤكد أن البلاد سائرة نحو أزمة حكم ونظام طويلة، والأخطر احتدام الأمور في الشارع مع الارتفاع الجنوني للدولار وردود الفعل الشعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش وبالتالي فكل الاحتمالات واردة بما في ذلك الفوضى التي تدخل البلد في النفق المظلم.

تحقيقات المرفأ

من جهة أخرى، تابع المحقق العدلي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف، حيث استجوب كلا من: مدير عام ​المرفأ​ المهندس ​حسن قريطم​، ومدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة البضائع، والمسؤول عن العنابر مصطفى فرشوخ ومدير الحرس داخل حرم المرفأ محمد العوف، ليصبح عدد الموقوفين الذين خضعوا للاستجواب أمام بيطار 18 من أصل 25 موقوفاً.

إلى ذلك، نفذ عدد من ​المتظاهرين​ وقفة احتجاجية أمام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، رفضاً لاحتكار المواد المدعومة. كما نفذ محتجون وقفة أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل تحت شعار «القرار للشعب»، ورفعوا شعارات تندد بالفساد، وبتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.