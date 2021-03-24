شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي بالدولة يعزي في وفاة حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم سفير الاتحاد الأوروبي في الإمارات أندريا ماتيو فونتانا، بخالص التعازي وصادق المواساة نيابة عن نفسه وعن الاتحاد الأوروبي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكتب في حسابه على «تويتر»: «أصالة عن نفسي ونيابة عن الاتحاد الأوروبي أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأسرة آل مكتوم الكرام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة».