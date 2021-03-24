شكرا لقرائتكم خبر عن طاولة التجارة في آسيا والمحيط الهادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يسأل كثيرون، ما هو النهج الذي ستتبناه إدارة جو بايدن تجاه أكبر اتفاقية اقتصادية إقليمية شاملة صادقت عليها الصين منذ يومين وتنتظر انضمام 13 عضواً آخرين قبل نهاية هذا العام؟ وخاصة أن الرئيس السابق باراك أوباما اتخذ سياسة «المحور نحو آسيا».

حالياً، تفكر إدارة بايدن في إنفاق 3 تريليونات دولار على تحسين البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ والحد من عدم المساواة الاقتصادية، وذلك بعد الموافقة على حزمة الإغاثة من فيروس كورونا وقيمتها 1.9 تريليون دولار، ما يدل على أن الرئيس أعطى أولوية قصوى للانتعاش الاقتصادي.

لذلك، ربما يرى بايدن السياسة التجارية جزءاً من سياسة اقتصادية أكبر. وقد وقّع على الأمر التنفيذي «صُنع في أمريكا» في يناير للاستفادة من القوة الشرائية للولايات المتحدة، ودعم التصنيع المحلي وخلق أسواق للتقنيات الجديدة، ما يشير إلى أنه يركز بشكل أكبر على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات الأمريكية واستكشاف المزيد من الأسواق الخارجية مقارنة مع سلفه دونالد ترامب.

علاوة على ذلك، قالت وزارة التجارة إنه يمكن خلق 39 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة من خلال تعزيز التجارة الدولية و12 مليون فرصة من خلال زيادة الاستثمار. وستعمل العديد من الإدارات الأمريكية معاً لتحقيق هذه الأهداف.

تولي إدارة بايدن مزيداً من الاهتمام للقواعد الدولية وتحالف الولايات المتحدة مع الاقتصادات الأخرى، وهو ما يُعد خروجاً واضحاً عن نهج ترامب القائم على العمل بمفرده. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن إدارة بايدن عازمة على دفن سياسة ترامب «أمريكا أولاً» وإعادة بناء التحالفات الأمريكية الآسيوية والأوروبية بدلاً من ذلك، واستعادة نفوذها على التجارة الإقليمية والمتعددة الأطراف. وتبنى بايدن أيضاً قضايا مهمة تتعلق بحماية البيئة وتغير المناخ وحقوق العمال.

ومع ذلك، فإن السياسات التجارية المحلية والدولية للولايات المتحدة غير متّسقة، وبينما تدعي الإدارة تعميق التعاون مع حلفائها، تعمل بالمقابل على تعزيز بعض تدابير الحمائية التجارية لتناسب مجموعات معينة، ما سيحد من مدى التعاون بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.

كانت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ من بنات أفكار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وشملت 12 دولة. في صيغتها الأصلية، عُدّت الصفقة أكبر اتفاقية تجارية في العالم، تغطي ما يقرب من 40% من الاقتصاد العالمي. لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من الشراكة بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية في عام 2017، ما أجبر الدول الـ 11 المتبقية على إعادة التفاوض.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يتفاوض بايدن على أي صفقة تجارية مع اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في المستقبل القريب، لأنه يحتاج إلى التركيز على القضايا المحلية أولاً .

تشاينا ديلي