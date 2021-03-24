شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات السادسة عالمياً للأثرياء الباحثين عن الأمن الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإمارات تتقدّم على دول من بينها سنغافورة والمملكة المتحدة

كندا الأولى تليها نيوزلندا ثم أستراليا فسويسرا والنمسا خامسةً

صُنف برنامج دولة الإمارات للاستثمار بغرض الإقامة بأنه الأفضل على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، ومن بين أفضل 10 برامج على مستوى العالم من قبل أصحاب الملايين الذين يبحثون عن الأمن الصحي، وفقاً لبحث جديد صادر عن مؤسستي «ديب نوليدج أناليتيكس» و«هينلي أند بارتنرز».

واحتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً متقدمةً على 25 دولة من بينها سنغافورة وهونج كونج وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا وايرلندا والولايات المتحدة وغيرها.

ويشمل تقييم المخاطر الصحية لبرامج الهجرة للاستثمار 140 معياراً مختلفاً، حيث يقوم بتحليل وتصنيف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي في 31 دولة، بالإضافة إلى مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات والمخاطر التي تواجهها في المعركة ضد الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».



كما سجلت الإمارات درجات عالية في كفاءة نظام الحجر الصحي والاستعداد للأوبئة والكفاءة الحكومية وانخفاض المخاطر.

وأطلقت الدولة عدداً من برامج التأشيرات لجذب المواهب مثل تأشيرة العمل عن بُعد للمهنيين، وبرنامج منح الجنسية الإماراتية، وكفالة طالب العلم، والتأشيرة الذهبية طويلة الأجل، والتأشيرة السياحية متعددة الدخول.

وعلى الصعيد العالمي حلّت كندا في المركز الأول، تلتها نيوزلندا في المركز الثاني، ثم أستراليا في المركز الثالث وسويسرا في المركز الرابع والنمسا خامسةً.