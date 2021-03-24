شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب"صقور الجديان" يحلق في ساوتومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلط منتخب السودان أوراق المجموعة الثالثة بفوزه على أرض ساو تومي وبرنسيب بهدفي محمد عبد الرحمن (27) وسيف الدين مالك بخيت (55) وذلك في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء في ساو تومي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نسخة الكاميرون المقبلة.

ورفع "صقور الجديان" رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بالتساوي مع غانا وجنوب إفريقيا اللذين يلتقيان في قمة نارية الخميس، علماً بأن السودان يستقبل جنوب إفريقيا في مباراته الأخيرة الأحد.