شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يفوز ودياً على لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الأردن لكرة القدم، على نظيره اللبناني، بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما الأربعاء على ملعب ذياب عوانه في دبي.

سجل موسى التعمري المحترف مع فريق أود-ايفيرلي لوفين البلجيكي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وتدخل المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين، لاستكمال المشوار في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وكان منتخب الأردن استهل معسكراً تدريبياً في دبي بالتعادل السلبي مع منتخب سلطنة عمان السبت الماضي، وسيغادر إلى العاصمة البحرينية المنامة، للقاء منتخب البحرين يوم 30 من الشهر الجاري في ختام المعسكر الذي يعتبر المحطة الإعدادية الأخيرة قبل استكمال التصفيات المشتركة المقررة خلال شهر يونيو المقبل في الكويت، والتي ستقام بنظام التجمع.

يذكر أن منتخب الأردن سيستأنف مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء نيبال يوم 7 يونيو، قبل مواجهة الكويت يوم 11 منه، على أن يختتم مبارياته أمام أستراليا في 15 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

من جهته، يلتقي لبنان تالياً مع الكويت في مباراة ودية الاثنين المقبل.

ويحتل منتخب الأرز المركز الثالث في مجموعته ضمن التصفيات المشتركة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية الثانية التي لعبت مباراة أقل وبفارق نقطة عن تركمانستان المتصدرة.