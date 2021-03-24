شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تتخطى مدغشقر ورواندا تحقق الفوز الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقت إثيوبيا إلى صدارة المجموعة الحادية عشرة بفوزها الساحق على ضيفتها مدغشقر 4-0، بأهداف ايمانويل جيبريميكايل (19)، غيتانيه كيبيدي (34)، وأبوبكر نصير (41) وشيميليس بيكيلي (86)، ضمن مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نسخة الكاميرون المقبلة.

ورفعت إثيوبيا رصيدها إلى 9 نقاط، مقابل 7 لساحل العاج التي ستضمن تأهلها في حال فوزها على النيجر الأخيرة، الجمعة، فيما تجمد رصيد مدغشقر عند سبع نقاط.

وحققت رواندا فوزها الأول في المجموعة السادسة، على حساب ضيفتها موزمبيق بهدف لاغي بييرينغيرو (69)، ورفعت رصيدها إلى 5 نقاط بفارق 5 عن الكاميرون المتصدرة والمضيفة، التي تحل على الرأس الأخضر (4 نقاط) الجمعة، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند أربع نقاط.

ويتأهل أيضاً إلى النهائيات وصيف بطل كل مجموعة.