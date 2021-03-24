شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تعود إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت بوركينا فاسو إلى المشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادلها الأربعاء مع مضيفتها أوغندا صفر-صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نسخة الكاميرون المقبلة.

ورفعت «خيول» بوركينا فاسو رصيدها في المجموعة الثانية إلى 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، مقابل 8 لأوغندا الثانية، فيما دخلت مالاوي على خط التأهل، بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط بفوزها على مضيفها جنوب السودان بهدف ريتشارد مبولو (47).

وعادت بوركينا فاسو، وصيفة 2013 وثالثة 2017، إلى المسابقة القارية بعد غيابها عن النسخة الأخيرة في مصر عام 2019.