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بوركينا فاسو تعود إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت بوركينا فاسو إلى المشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادلها الأربعاء مع مضيفتها أوغندا صفر-صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نسخة الكاميرون المقبلة.

ورفعت «خيول» بوركينا فاسو رصيدها في المجموعة الثانية إلى 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، مقابل 8 لأوغندا الثانية، فيما دخلت مالاوي على خط التأهل، بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط بفوزها على مضيفها جنوب السودان بهدف ريتشارد مبولو (47).

وعادت بوركينا فاسو، وصيفة 2013 وثالثة 2017، إلى المسابقة القارية بعد غيابها عن النسخة الأخيرة في مصر عام 2019.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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