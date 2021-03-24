شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف الوحدة يستغرب عدم استدعاء إسماعيل مطر لتشكيلة «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعرب عبدالسلام جمعة، مشرف فريق الوحدة عن استغرابه من قرار عدم استدعاء نجم «العنابي» في المباريات الأخيرة إسماعيل مطر، لتمثيل منتخب الإمارات الوطني في ظل خبرته الكبيرة وتميزه وعطائه الدائمين، ما يشكل علامة استفهام حول القرار لعدم وجود أي تفسير فني، متمنياً ألا يكون قراراً إدارياً، وليس لعدم قدرة اللاعب على تمثيل المنتخب.

كما أكد عبدالسلام جمعة أن المرحلة القادمة تعتبر مهمة للغاية للمنتخب الوطني، وأن الجميع سيدعم الأبيض الإماراتي في مهمته.