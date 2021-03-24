شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يُقيل مدربه بعد خمس هزائم متتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الأهلي السعودي الأربعاء، فسخ التعاقد مع مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش وتعيين يوسف عنبر خليفة له بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

وقال الأهلي في بيان رسمي: «قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، إنهاء علاقته بمدرب الفريق ميلوفيتش بالتراضي، بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين».

وأضاف: «كما تم تكليف يوسف عنبر بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم».

ويحتل الأهلي المركز السابع في الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، وعلى بعد ثلاث نقاط من التعاون الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

ومني بطل السعودية في ثلاث مناسبات آخرها عام 2016 بالهزيمة في آخر خمس مباريات له توالياً في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.