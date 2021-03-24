كيف تورطت القبطانة مروة السلحدار في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس؟.. أول تعليق حول علاقتها بالسفينة

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت مروة السلحدار، ضابط أول بحرى بالمنتدى البحرى بالأكاديمية البحرية، إن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وتدعى قيادتها السفينة الجانحة فى قناة السويس، لا صحة لها وغير حقيقى، مؤكدة أن الذى حدث وارد الحدوث فى أى مكان فى العالم، ومن الممكن أن يحدث سوء فى الأحوال الجوية أو عطل فى الماكينة يؤدى إلى ذلك، لافتة إلى أن قناة السويس تكون على جاهزية لمثل الحوادث، وتابعنا الأحداث اليوم وكيف تم التصرف بوجود مرشد فى قناة السويس، وبالطبع هناك إجراءات فى الحسبان عند حدوث أى شئ، كما تعاملوا مع الموقف بنسبة مائة فى المائة.

وأوضح مروة السلحدار، أنها تعمل على مركب عايدة 4 وهى تابعة لهيئة السلامة المصرية، وذلك منذ سنوات وحاليا متواجدة فى الإسكندرية بسبب العمل فى الميناء، لأنه لا يوجد إبحار فى الوقت الحالى.

ولفتت مروة السلحدار، إلى إنها ارتبكت من الخبر فى البداية لأن المتابعين للمجال مدركين كيف وصلت بعد تعب إلى المرتبة التى تحملها، مضيفة أنه منذ 3 أيام وجد حساب على تويتر كان يحمل اسمها، فلذلك اضطرت لعمل حساب على تويتر للرد، ولم تكن تتخيل أن تتعرض لهذا الموقف الذى يمكن أن يحدث.

وأشارت "مروة"، إلى أنها تلقت دعم من الأشخاص أراود أن يوضحوا الوقف، وتمنيت من الأشخاص البحث عن حقيقة الخبر الذى من الممكن أن يؤذنى.

وقالت مروة السلحدار، إن هذه الإجراءات لها حسابها وخصوصا فى هذه الأجواء، ويتم الاعتماد على الأجهزة التكنولوجية التى تتواجد فى المركب، بالإضافة إلى المرشد الذى يعطى نصائح للكابتن، كما يتحمل الكابتن المسئولية كاملة، لافتة إلى أن المرشد لديه الكثير من الخبرة مع الكابتن، وتعامل الجميع مع الموقف بطريقة سليمة مائة فى المائة، كما أن الذى نشر الخبر لديه جهل فى المجال البحرى.

وأكدت مروة، أنها وجميع الخرجين مدربين للتعامل مع تلك المواقف سواء فى قناة السويس، أو أى ممر بحرى، وتتدرب على تلك المواقف وتتعامل معها، وأنها تخرجت من الأكاديمية البحرية وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال، وعملت على مركب عايدة 4، ومنها ضابط ثانى بحرى ثم أول وحاليا كابتن، وتكرمت من الرئيس عام 2017 وتكرمت من ضمن 10 نماذج على مستوى مصر وتصادف اليوم اتهم بهذه الحادثة، شاركت فى مؤتمر الشاب ومؤتمر المرأة العربية المجال البحرى.